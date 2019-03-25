В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова

Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.

«У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием», — заявил Князев.

Он также сообщил, что «уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулемётов МР-5», которыми, по его словам, «будет обеспечен каждый патрульный наряд».

Ранее представитель Вооружённых сил Украины генерал-майор Николай Шевцов рассказал, сколько оружия и военной техники предоставили украинским властям другие страны в течение 2014—2018 годов.