В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова

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Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.
В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием», — заявил Князев.

Он также сообщил, что «уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулемётов МР-5», которыми, по его словам, «будет обеспечен каждый патрульный наряд».

Ранее представитель Вооружённых сил Украины генерал-майор Николай Шевцов рассказал, сколько оружия и военной техники предоставили украинским властям другие страны в течение 2014—2018 годов.

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