«Попытка переключить внимание»: как Киев обвиняет ДНР и ЛНР в занижении статистики по COVID-19

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обвинил власти самопровозглашённых ДНР и ЛНР в намеренном занижении данных о заболевших и умерших от коронавируса. Ранее с аналогичными заявлениями в адрес республик выступило Министерство обороны Украины. В ДНР и ЛНР опровергли эти сообщения. Как отмечают представители республик, властям Украины следует в первую очередь обратить внимание на ситуацию на подконтрольных территориях. По мнению экспертов, подобная риторика Киева лишь поднимает градус напряжённости в регионе.

Киев обвинил руководство самопровозглашённых республик Донбасса в сокрытии реальной статистики заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее заявление в интервью порталу «РБК-Украина» сделал вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По словам чиновника, на неподконтрольных Киеву территориях даже нет тестов для выявления заражённых коронавирусом.

«Оккупационные власти скрывают реальную картину от внешнего мира и от граждан, проживающих на этих территориях», — заявил Резников.

Он сослался при этом на «разные источники», включая «неравнодушных граждан», проживающих в ОРДЛО («Отдельные районы Донецкой и Луганской областей» — так украинская сторона называет ДНР и ЛНР. — RT), которые поведали украинской стороне, что летальные случаи из-за COVID-19 в регионе есть, но местные власти якобы списывают их на свиной грипп. «Доказательством» этой версии Резников считает тот факт, что ДНР и ЛНР в последние дни перекрыли границы между собой.

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Украинский вице-премьер добавил, что Киев намерен заботиться обо всех гражданах, включая тех, кто проживает на «временно оккупированной территории». Речь идёт об обеспечении тестами, защитными масками и медицинской помощью.

Говоря о технических аспектах такой помощи, Резников сообщил, что Киев будет предлагать гуманитарные конвои, а также просить о поддержке Международный комитет Красного Креста и гуманитарные миссии ООН.

Вице-премьер обратился также к вопросу военно-политического урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, соглашения, заключённые в 2014—2015 годах, сейчас нуждаются в корректировке.

Напомним, в последнее время украинские власти выступают за пересмотр Минских соглашений. В первую очередь Киев не устраивает положение, согласно которому контроль над границей с Россией перейдёт к украинской стороне только после проведения выборов в ДНР и ЛНР. Власти Украины настаивают на передаче им границы до голосования в непризнанных республиках.

При этом у Киева до сих пор нет конкретного плана экономической реинтеграции Донбасса в состав Украины, признался Алексей Резников, отвечая на вопрос журналистов. Нет определённости и по вопросу политического урегулирования в регионе. По мнению чиновника, сценариев может быть несколько. Например, если ОРДЛО вернутся в состав Украины через полгода, Киев может провести там выборы уже осенью 2020 года. По словам украинского вице-премьера, это стало бы «идеальным сценарием».

Попытки урегулирования конфликта в Донбассе продолжаются сейчас на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Так, на 30 марта на Украине диагностировано 538 случаев коронавируса. Из заболевших 13 человек скончались.

Прибытие гуманитарного груза с медицинскими масками из Китая на Украину

© president.gov.ua

При этом Украина испытывает дефицит остро необходимых в условиях пандемии средств индивидуальной защиты, тестов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Ранее Киев начал получать гуманитарную помощь со стороны Китая, первая партия медицинских грузов прибыла в страну в ночь на 23 марта. Второй самолёт с медицинскими средствами защиты для врачей прибыл на Украину из КНР 29 марта, груз насчитывал 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты и 1,8 млн медицинских масок.

Проблемы не исчерпываются дефицитом оборудования и защитных средств. Отдельной бедой стала безответственность прибывающих в страну из-за рубежа украинских граждан.

По информации местных СМИ, многие из вернувшихся за последние недели в страну отказываются соблюдать карантинные меры, сохраняют высокую социальную активность, скрывая от окружающих и властей факт своих поездок в страны Европы.

Даже сейчас, когда трагические события в Италии, Испании и США не оставляют места для сомнений в опасности вируса, многие туристы категорически отказываются проходить обсервацию.

На контрольно-пропускном пункте «Успенка» в Донецкой области

РИА Новости

© Сергей Аверин

Так, часть украинцев, прибывших в ночь на 30 марта двумя рейсами из Катара в аэропорт Борисполь, отказалась покидать самолёты из-за протеста против принудительного карантина. По информации украинских СМИ, власти предписали пассажирам отправиться по прилёте на обсервацию в отель, расположенный в центре Киева. Однако 130 человек отказались подчиняться и остались в самолётах.

Как утверждают сами пассажиры, они были согласны провести две недели самоизоляции в собственных квартирах, а также не возражают против сдачи любых тестов. Однако отправляться на принудительную обсервацию в отель они не хотят из-за плохих условий проживания.

По информации украинской Государственной погранслужбы, днём 30 марта в лайнерах оставалось около 50 человек. Но в итоге властям отправили туристов в места обсервации, добиться этого удалось после долгих переговоров. Об этом пресс-секретарь погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил агентству «Униан».

Ранее эвакуированные властями Украины граждане страны также отказались от обсервации и даже попытались силой прорваться из аэропорта, выломав двери. Пассажиры объясняют своё поведение тем, что их не предупредили заранее о необходимости пройти обсервацию.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», сейчас поддержка международных гуманитарных организаций в первую очередь нужна самой Украине.

«В стране дефицит тестов на коронавирус, не хватает и аппаратов ИВЛ. На родину вернулось свыше 140 тыс. человек, передвижение которых никто не контролирует... Украина сейчас напоминает пороховую бочку, которая может рвануть похлеще, чем в Италии», — считает представитель «Батькивщины».

Похожей точки зрения придерживается представитель партии «Европейская солидарность». По его словам, Киев сейчас даже при желании не может оказать помощь Донбассу.

«Подобные заявления — не более чем пиар. Сама Украина на сегодняшний день не справляется с испытанием коронавирусом, жителям неподконтрольных территорий придётся решать свои проблемы самостоятельно», — отметил собеседник RT.

На этом фоне Киев продолжает сообщать о том, что в ЛНР и ДНР якобы скрывается подлинная численность заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее об этом заявило Минобороны Украины со ссылкой на главное управление разведки ведомства. В сообщении утверждается, что «российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории пытаются убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружено».

«При этом скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в т.ч. военных, переполнены больными с высокой температурой», — говорится в заявлении Минобороны Украины.

По версии ведомства, власти ДНР и ЛНР также утаивают «рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания».

Благовидный предлог

В действительности ситуация в самопровозглашённых республиках далеко не столь драматичная, как хотел бы представить Киев. Об этом рассказал в комментарии RT депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко. По словам парламентария, Министерство здравоохранения ДНР и республиканский штаб ежедневно публикуют доклады о ситуации.

«Есть люди, находящиеся на самоизоляции, которые прибыли из-за рубежа. Это общемировая практика, то, что происходит и в других государствах. На утро 30 марта в ДНР подтверждённых случаев коронавируса не было. А на территории Донецкой области, подконтрольной Киеву, уже пять заболевших. Получается, что пока у нас даже безопасней», — отметил Руденко.

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник в беседе с RT назвал заявления Киева о фальсификациях, якобы имеющих место в ЛНР, «откровенной манипуляцией».

AFP

© Volodimyr Shuvayev

«Это попытка переключить внимание с ситуации, которая наблюдается на Украине. Что же касается заявлений господина Резника о проведении выборов или выполнении каких-то иных договорённостей, они абсолютно смазываются итогами предыдущих переговоров, прошедших в четверг», — отметил Мирошник.

Представитель ЛНР пояснил, что стороны за 13 часов обсудили и наработали несколько компромиссных инициатив, касавшихся обмена пленными, разведения сил на линии соприкосновения, а также ряда политических вопросов. Однако в последний момент украинская сторона отказалась согласовать принятые решения.

«Поэтому в стремление Киева урегулировать конфликт при помощи конструктивных шагов не верится», — отметил Мирошник.

28 марта на территории ЛНР был выявлен один случай заражения коронавирусом, об этом сообщила глава республиканского Минздрава Наталья Пащенко. По её словам, заболевший прибыл в ЛНР из-за рубежа, люди, с которыми он контактировал, были установлены и обследованы врачами.

В ДНР пока случаев заболевания выявлено не было, на 30 марта в карантине на территории республики находятся 7984 человека.

По мнению источника RT в партии «Голос», сейчас власти Украины хотели бы использовать пандемию коронавируса как повод для того, чтобы взять под свой контроль ДНР и ЛНР.

«Но в стране сейчас такой бардак, что это вряд ли возможно», — считает собеседник RT.

Похожее мнение высказал и Мирослав Руденко. По словам депутата, пока что Киев не предпринял реальных шагов для того, чтобы приблизить проведение выборов в ДНР и ЛНР.

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«Напротив, во время последних переговоров, проходивших в видеоформате, Киев отказался зафиксировать достигнутые сторонами договорённости. А разговоры о том, что в республиках скрывают случаи коронавируса,42 — это акт информационной агрессии, сознательная клевета. Эти заявления — составляющая «мягкой силы», попытка продавить оккупацию Донбасса дипломатическими средствами, якобы через гуманитарные конвои», — считает донецкий нардеп.

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, слова украинского вице-премьера о распространении коронавируса в Донбассе лишь выставили в неприглядном свете украинские политические круги.

«В целом подобная риторика вряд ли может улучшить ситуацию, она способна лишь поднять градус напряжённости», — отметил эксперт в комментарии RT.

Похожей точки зрения придерживается и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Как отметил он в беседе с RT,украинские политики могут говорить о гуманитарной помощи ДНР и ЛНР с далеко идущими намерениями.

«Это может делаться для того, чтобы в будущем попытаться установить контроль над республиками Донбасса, войти в регион под благородным предлогом. Но, хотя украинская власть сейчас хотела бы получить контроль над республиками, на самом деле Киеву следует сосредоточиться на том, чтобы навести порядок на своих подконтрольных территориях», — подытожил Владимир Жарихин.