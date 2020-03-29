Из Китая на Украину прибыл второй самолёт с медсредствами

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Второй самолёт с медицинскими средствами защиты для врачей и полиции прибыл из Китая на Украину в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Из Китая на Украину прибыл второй самолёт с медсредствами
  • © Офис президента Украины
  • Facebook

Об этом сообщил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Второй самолёт из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе», — написал он в своём Facebook.

В том числе в страну доставлено 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

Тимошенко добавил, что ночью самолёт вылетит в Китай за следующей партией груза.

Как передаёт РИА Новости, на прошлой неделе на Украину прибыл самолёт из китайского Гуанчжоу с партией тестов для диагностики коронавируса, средствами защиты, медизделиями и аппаратами ИВЛ.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране ужесточат режим пропуска для въезжающих.

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