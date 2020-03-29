Из Китая на Украину прибыл второй самолёт с медсредствами
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Об этом сообщил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Второй самолёт из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе», — написал он в своём Facebook.
В том числе в страну доставлено 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.
Тимошенко добавил, что ночью самолёт вылетит в Китай за следующей партией груза.
Как передаёт РИА Новости, на прошлой неделе на Украину прибыл самолёт из китайского Гуанчжоу с партией тестов для диагностики коронавируса, средствами защиты, медизделиями и аппаратами ИВЛ.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране ужесточат режим пропуска для въезжающих.