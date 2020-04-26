Негативный отзыв: как возможное назначение Саакашвили в кабмин Украины может повлиять на отношения Киева и Тбилиси

Угроза со стороны Грузии ответить на возможное назначение Михаила Саакашвили вице-премьером Украины — это давление на Киев. Об этом заявил лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Ранее глава грузинского правительства Георгий Гахария подчеркнул, что в том случае, если Саакашвили получит должность, Тбилиси отзовёт своего посла с Украины. В свою очередь, сам экс-президент Грузии уже представил свой план восстановления украинской экономики. Однако эксперты оценивают его политические перспективы на Украине скептически.

Предупреждение Тбилиси о возможном отзыве посла с Украины в том случае, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит пост в украинском кабмине, является давлением на Киев. Об этом заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Политик пояснил, что считает недопустимым, когда другая страна говорит Украине о планах отозвать посла или предпринять какое-то дипломатическое давление из-за назначения в правительство.

«Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран», — подчеркнул парламентарий, добавив, что не может себе представить, чтобы Украина пыталась оказать такое давление на другие государства.

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При этом перспективы того, что Михаил Саакашвили займёт должность вице-премьера, пока остаются туманными. Как пояснил Арахамия, назначить Саакашвили на этот пост только лишь голосами депутатов от партии «Слуга народа» не получится из-за низкой посещаемости внеочередных заседаний Рады в условиях карантина.

«Поэтому надо или дождаться, когда мы сможем мобилизовать больше людей в парламент из нашей фракции, или договориться на поддержку других фракций, для того чтобы единственным таким порывом сделать это назначение», — отметил Арахамия.

По его мнению, выставлять кандидатуру Саакашвили на голосование имеет смысл только в том случае, если будет стопроцентное понимание соотношения голосов.

«Потому что будет очень плохо, если, например, его поставят на голосование и мы провалим это голосование», — добавил Арахамия.

При этом присутствовавший в студии сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что скептически относится к идее назначения Саакашвили в украинский кабмин.

«Пользы от него не будет»

Сам Михаил Саакашвили тоже принимал участие в ток-шоу. Он заявил, что идея пригласить его в правительство Украины принадлежит Владимиру Зеленскому, поскольку ситуация в стране «заходит за критическую черту» и властям необходимо активно действовать. Говоря о преимуществах своей кандидатуры, Саакашвили особо подчеркнул своё якобы близкое знакомство с рядом крупных мировых лидеров.

Давид Арахамия

© Скриншот с видео: Youtube

«Я очень близко знаю много лет Дональда Трампа. Я готов этими контактами, всех теперешних европейских лидеров, поделиться, и у меня очень хороший опыт работы с Республиканской администрацией Америки», — заявил политик.

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Также он назвал два ключевых пункта своего антикризисного плана для Украины. Во-первых, страна должна сократить регуляторные ограничения и бюрократизм, чтобы привлечь на Украину предприятия, которые сейчас уходят из Китая.

«Мы можем забрать десятки предприятий из Китая», — считает Саакашвили.

Во-вторых, Украина должна воспользоваться ситуацией и нарастить экспорт продовольствия.

«Весь мир будет нуждаться в продовольствии, катастрофа будет происходить. Для Украины это клондайк», — подчеркнул экс-президент Грузии.

Впрочем, эксперты скептически оценивают антикризисные инициативы Саакашвили. Как отметил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, хотя от одиозного политика на Украине ждут новых идей, в данном случае он никаких прорывных инициатив не предложил.

«Тот прирост экономики, который был на Украине, был обеспечен вкладом аграрного сектора. Украина всё больше превращается в аграрную страну. Что касается привлечения компаний, выводящих производственные мощности из Китая, то такая возможность в теории просматривается. Но инвестиции могут упасть только на мирную почву, а Украина продолжает объявлять всему миру, что является жертвой российской агрессии и на её территории идёт война», — напомнил эксперт.

По словам политолога Александра Дудчака, у Саакашвили уже были шансы проявить себя в качестве реформатора и в Грузии, и на Украине.

«Саакашвили много говорит о своих гениальных планах... Но пользы от него не будет», — отметил эксперт в комментарии RT.

Политический коммивояжёр

Напомним, Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2008 по 2013 год. Осенью 2013-го, до окончания своего второго президентского срока, политик бежал в Европу. Уже в 2014 году Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили ряд уголовных дел по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств.

Однако на этом политическая карьера Саакашвили не оборвалась: он нашёл новое пристанище на Украине. В 2015 году экс-президент прибыл туда по приглашению Петра Порошенко.

«Революция роз» в Грузии, 2003 год

Reuters

© Gleb Garanich

В результате грузинский политик быстро получил украинское гражданство и должность главы Одесской ОГА. Однако уже в 2016-м он покинул этот пост, заявив, что не может побороть коррупцию среди местных чиновников. Политик основал партию «Движение новых сил» и объявил, что собирается начать борьбу с коррупцией уже на общенациональном уровне, в высшей украинской элите. При этом его отношения с Порошенко испортились до такой степени, что Саакашвили был выслан из страны и лишён украинского гражданства.

В то же время он не отказался от своих политических амбиций в Киеве и даже прорвался через польско-украинскую границу. Впрочем, легально вернуться на Украину Саакашвили смог уже после того, как президентом стал Владимир Зеленский. Тогда же новые власти восстановили украинский паспорт Саакашвили.

Политологи отмечают, что, судя по всему, действующий президент Украины возлагает большие надежды на Саакашвили. Ранее стало известно о том, что он может получить пост вице-премьера по реформам в правительстве Украины. Об этом бывший президент Грузии написал в своём Facebook.

«Для меня большая честь — получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам», — написал Саакашвили.

Эта информация вызвала возмущение властей Грузии. Как заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, если Саакашвили займёт пост в украинском правительстве, Тбилиси не оставит это без ответа.

«Назначение стратегическим партнёром на пост вице-премьера уже приговорённого за тяжёлые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо. <...> Конечно же, Грузия отреагирует на подобный шаг», — сказал Гахария, выступая на брифинге.

При этом в долгосрочной перспективе это не повлияет на украинско-грузинские отношения, добавил он, назвав Киев стратегическим партнёром Тбилиси.

Следует отметить, что ранее Михаил Саакашвили обратился с предложением к официальным властям Грузии. Выступая в эфире телекомпании «Мтавари архи», политик заявил, что привлечёт в страну $5,5 млрд от зарубежных партнёров, если власти Грузии предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложат рассмотрение возбуждённых против него дел до осени. Саакашвили также сослался на свои связи в международных финансовых организациях и среди современных политических лидеров.

Протеже Вашингтона

По мнению экспертов, Саакашвили выдаёт желаемое за действительное, когда обещает властям Украины и Грузии миллиардные инвестиции за счёт своих связей с мировыми лидерами, вплоть до главы Белого дома.

«Саакашвили может кого-то знать, поскольку является давним протеже Джорджа Сороса и Демпартии США. Такое общение, несомненно, даёт ему возможность поддерживать своё благосостояние с помощью подачек, грантов, но Украине он принесёт только очередные проблемы», — считает Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

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«Саакашвили действительно имеет некие контакты, но вряд ли эти связи можно конвертировать во что-то полезное для Украины. Скорее всего, продвижение Саакашвили должно стать свидетельством лояльности и подконтрольности Киева Вашингтону. И это, в свою очередь, поможет Киеву получить новый кредит от МВФ, который принимает решения под давлением США», — считает Суздальцев.

Александр Дудчак полагает, что идея назначить Саакашвили на пост вице-премьера обусловлена, скорее, политическими, а не экономическими мотивами.

«Возможно, Зеленский с помощью фигуры Саакашвили хочет уравновесить влияние Авакова, с которым ранее экс-президент Грузии активно спорил. Где бы ни появлялся Саакашвили, там начинаются раздоры. Скорее всего, эта ситуация закончится для Зеленского так же, как и для Порошенко», — прогнозирует аналитик.

Reuters

© David Mdzinarishvili

При этом эксперты подчёркивают, что именно большое влияние США на грузинскую и украинскую элиты может предотвратить усугубление конфликта между Тбилиси и Киевом. По словам Андрея Суздальцева, даже если Саакашвили действительно получит высокий пост в украинском правительстве, Грузия не станет осложнять отношения с Украиной.

«Эти страны — союзники, входящие в антироссийский блок, который сформировался на постсоветском пространстве. Появление Саакашвили на посту вице-президента — решение Вашингтона, который выступает куратором этого блока», — отметил Суздальцев.

Александр Дудчак, в свою очередь, говорит, что у Грузии наверняка «останется неприятный осадок». При этом политолог также считает, что из-за «колоссального влияния» США на обе страны противоречия между ними «не смогут развиться».

По словам Андрея Суздальцева, Саакашвили — также весьма «марионеточная фигура» и его перспективы очень ограниченны.

«Грузинское руководство сейчас просто сохраняет своё лицо, поэтому демонстрирует стремление наказать Саакашвили, но это просто игра на публику», — подчеркнул эксперт.