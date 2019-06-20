Страдающий Порошенко и «гастарбайтер» Саакашвили: как Зеленский пародировал украинских политиков

Студия «Квартал 95» проводит кастинг на роль президента Украины Владимира Зеленского. Каких-либо специфических требований к пародистам нет: актёрам нужно хорошо изобразить «голос с хрипотцой» и в целом выглядеть очень убедительно. В то же время совладелец «Квартала» Борис Шефир подчёркивает, что шутить над новым главой государства будет непросто: к нему придраться сложнее, нежели к его предшественнику Петру Порошенко. Впрочем, до того как стать президентом, сам Зеленский в составе «Квартала» постоянно делал пародии на лидеров Украины, Грузии и Белоруссии, а также олигархов и депутатов. RT рассказывает о некоторых из них.

19 июня студия «Квартал 95» объявила кастинг в шоу «Вечерний квартал». Компании требуются пародисты президента Украины Владимира Зеленского.

Потенциальные кандидаты должны изобразить Зеленского таким образом, чтобы им поверили «не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента». Прочих требований к пародистам продюсеры не обозначили — участие в конкурсе может принять любой, способный «продемонстрировать голос с хрипотцой».

Совладелец группы «Квартал 95» Борис Шефир в интервью украинскому изданию «Детектор медиа» подчёркивал, что Зеленского пародировать чрезвычайно тяжело: «Вова не смешной».

«Он смешной только на сцене, когда кого-то пародирует. А так он не будет как Кличко говорить разную чушь, или как Ляшко со своим андеграундом. Но пародию на Володю мы уже придумали. Кто будет его пародировать — не скажу», — отметил тогда Шефир.

«Квартал 95» в числе прочего знаменит острой политической сатирой — ещё со времён участия в КВН артисты фантазируют на тему политической жизни своей страны и других государств. Участники «Квартала 95» отмечают, что за время существования студии на посту президента сменилось четыре человека, и каждый из них становился героем программы «Вечерний квартал».

Шаржи на некоторых политических деятелей создавал и нынешний украинский президент Владимир Зеленский. В его арсенале — пародии на грузинских, украинских и белорусских лидеров, украинских олигархов и политиков.

«Мне не сладко»

Пожалуй, излюбленным политическим персонажем для насмешек у Зеленского был его предшественник на посту президента Пётр Порошенко. В своих выступлениях шоумен имитировал манеру Порошенко разговаривать, пародировал жалобы главы государства о приходе к власти в тяжелейшее для страны время и шутил над программными обещаниями уже бывшего лидера повысить заработную плату, увеличить пенсии, стабилизировать экономику Украины и даже вернуть Крым.

«Как гарант Конституции, я обещаю: в следующем году мы вернём Крым! Я, конечно, слабо в это верю. Но как президент... я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла... всякую чушь», — разглагольствовал Зеленский в образе Порошенко.

Зеленский внимательно относился к интонациям и политической риторике Порошенко, однако позволял себе вольности в плане сценического движения. Так, бывший украинский лидер в исполнении лидера нынешнего нередко «играет телом» — даже когда говорит об экономике:

«Да, гривна лежит. Но как красиво! (лёжа поднимает ногу. — RT). Да, доллар уже по 16. Но, дорогие украинцы! В следующем году, когда мы стабилизируем экономику и доллар будет по 35, мы будем вспоминать это время как прекрасное и удивительное».

Вниманием Зеленский не обделил и реакцию Порошенко на сериал «Слуга народа». Порошенко упоминал, что в сериале неверно интерпретировано сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями и выражал недовольство засильем в картине «антизападной риторики».

Зеленский не преминул использовать комментарий бывшего лидера государства для нового сюжета в «Вечернем квартале». Впрочем, и здесь не обошлось без насмешек над страдальческими высказываниями Порошенко о судьбе президента Украины.

«Гарант конституции — ПриватБанк»

«Квартал 95» высмеивал Петра Порошенко и при помощи «вспомогательных героев» вроде украинского олигарха Игоря Коломойского. В одном из выпусков студии «Порошенко» спрашивает у Зеленского в роли Коломойского позволения войти в кабинет. Тот вносит правки в госдокументы, и в результате «ПриватБанк» становится гарантом конституции.

Высмеивался в сценке, конечно, Порошенко, однако и Коломойского не оставили без характерных для его речи фраз: «Аллё, гараж», «Шо» и «Кофе идёшь пить?»

В выпусках «Вечернего квартала» Зеленский изображал и лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. Политик известен своими скандальными выходками и угрозами в адрес соперников, которых одиозный нардеп любит называть «скотиняками». Разумеется, Зеленский не обошёл вниманием излюбленное выражение Ляшко. «Квартал 95» нередко шутит над конфузами Ляшко — и депутат выражал этим недовольство.

«Нормандская четвёрка» в Минске и гастарбайтер Саакашвили

Пародировал Зеленский и президентов других государств — Александра Лукашенко и Михаила Саакашвили.

Белорусский лидер у Зеленского получился лукавым ведущим концерта участников «Нормандской четвёрки»: он шутил о «белорусских рефлексах» бежать в лес при встрече с немцами и выступал «голубем мира» в спорах союза, членом которого не является.

Саакашвили Зеленский изобразил куда более гротескно: гастарбайтером, нанятым бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим (сценка, сделанная в формате сюжета из шоу «Наша Russia», называется «Наша Америкаша»). Вторым ставленником лидера США в этом номере стал бывший украинский президент Виктора Ющенко. Саакашвили в исполнении Зеленского выглядит трусом и балбесом одновременно.