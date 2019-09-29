«Ресурс провалов исчерпан»: почему президент Грузии заговорила о диалоге с Москвой

Тбилиси и Москва должны вести диалог для решения существующих проблем, заявила журналистам президент Грузии Саломе Зурабишвили. Так она прокомментировала переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его грузинского коллеги Давида Залкалиани на полях Генассамблеи ООН. Политик пояснила, что Тбилиси отказался от «пути войны» и готов разговаривать на языке дипломатии. Ранее встречу руководителей внешнеполитических ведомств позитивно оценили ряд грузинских министров. Как отмечают эксперты, Зурабишвили делает ставку на многовекторную политику, включающую диалог с РФ, а правящая партия «Грузинская мечта» стремится к налаживанию связей с Москвой, которые ухудшились летом на фоне антироссийских протестов.

Тбилиси должен идти на диалог с Москвой, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя переговоры министров иностранных дел двух стран Давида Залкалиани и Сергея Лаврова, состоявшиеся 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существуют два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров», — подчеркнула политик.

По словам Зурабишвили, «в Грузии нет русофобии, её никогда не было».

Напомним: встреча Лаврова и Залкалиани состоялась при посредничестве представителей Швейцарии. Это первые переговоры такого уровня между Грузией и Россией с 2008 года, когда страны вступили в военный конфликт. В том же году Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в ответ на признание независимости Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия причисляет к своим территориям.

Саломе Зурабишвили

Reuters

© Carlo Allegri

На протяжении многих лет контакты между государствами поддерживались лишь благодаря встречам дипломатов на территории третьих стран. Роль посредника между Грузией и Россией взяла на себя Швейцария.

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Лавров и Залкалиани обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также обменялись мнениями на тему региональной безопасности.

Как отмечают эксперты, Грузия заинтересована в нормализации связей с Россией. Охлаждение и без того непростых отношений, спровоцированное этим летом грузинскими националистами, привело к очень большим убыткам для Тбилиси.

«Понятно, что рано или поздно материальные мотивы должны были перевесить остальные амбиции», — пояснил в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, Зурабишвили с самого начала делала ставку на многовекторную политику, включающую отношения с Москвой.

«Разумеется, для неё и для партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (правящая партия, основанная бизнесменом Бидзиной Иванишвили. — RT) было бы просто странно встать на позиции Михаила Саакашвили и разорвать связи с Россией. Поэтому возобновление диалога является закономерным событием», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Вменяемые политики»

26 сентября в интервью изданию «Коммерсантъ» Лавров выступил за восстановление авиасообщения между странами, прерванного после того, как летом по Тбилиси прокатилась волна антироссийских выступлений. Такой шаг был бы правильным в связи с тем, что «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте», отметил министр.

Лавров также рассказал, что на тот момент страны даже готовились к отмене виз, решение было почти готово, но инцидент «отбросил весь процесс назад».

Сергей Лавров и Давид Залкалиани

© РИА Новости / Reuters

«В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. Посмотрим, как пойдут дела», — отметил министр.

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Встречу глав МИД в Нью-Йорке позитивно оценила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Она назвала этот диалог верным шагом.

Со своей стороны, вице-премьер и министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что переговоры министров иностранных дел стали одной из важнейших международных встреч за последние годы.

Первые за десятилетие переговоры министров иностранных дел Грузии и России состоялись всего через несколько месяцев после волны антироссийских выступлений грузинской оппозиции.

Напомним, что формальным поводом для акций протеста стало появление российского депутата Сергея Гаврилова на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Грузинские националисты возмутились тем, что делегат сел в кресло, которые обычно занимает спикер парламента страны. По мнению экспертов, оппозиция заранее готовилась к антироссийским выступлениям, а претензии к Гаврилову стали лишь поводом.

Тем не менее оппозиция начала ежедневно выводить сторонников на улицы Тбилиси, а акции протеста продолжились даже после того, как российская делегация покинула страну. Демонстранты обвиняли партию «Грузинская мечта» в «предательстве» национальных интересов и сдаче позиций перед Россией.

След Саакашвили

В качестве ответа на действия грузинских радикалов Москва запретила российским авиакомпаниям совершать полёты в Грузию. Как заявил тогда Лавров, Тбилиси стал примером действия «геополитической инженерии».

Тогда эксперты обратили внимание на то, что буквально за несколько дней до начала массовых протестов в Грузии побывал старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете Майкл Карпентер, ранее занимавший пост помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии. По итогам визита политтехнолог написал в Twitter, что сомневается, понимает ли грузинское правительство, чем стране грозит «политика открытых дверей с Россией».

Такого курса намерена придерживаться «Грузинская мечта», которая на выборах 2012 года пришла на смену «Единому национальному движению» (ЕНД) Саакашвили и до сих пор остаётся у власти.

Протесты в Тбилиси летом 2019 года

Reuters

© Irakli Gedenidze

Как отмечают аналитики, правящая партия считает своей целью интеграцию страны в состав ЕС и НАТО точно так же, как и ЕНД. Но, в отличие от националистов, «Грузинская мечта» настроена на диалог с Россией, которая остаётся одним из ключевых торговых партнёров для грузинской экономики, невзирая на все военные и политические кризисы последних десятилетий.

Со своей стороны, Саакашвили, спровоцировавший в своё время военный конфликт с Россией, не оставляет попыток вернуться к власти в Грузии, а также всеми силами пытается подорвать хрупкий диалог между Москвой и Тбилиси. Именно его сторонники были в ядре сил, разжигавших антироссийские протесты летом 2019 года, отмечают эксперты.

На фоне переговоров глав МИД России и Грузии Саакашвили выступил с заявлением, в котором обвинил Кремль в том, что он якобы планирует воссоздать к 2024 году СССР, включив в него Армению, Грузию, Белоруссию, Молдавию и часть Украины. В Москве эти подозрения экс-президента Грузии опровергли, заявив, что у российского руководства нет таких планов.

«Ждать бурного цветения не приходится»

Следует отметить, что встреча Залкалиани с Лавровым стала не первым за последнее время событием, резко противоречащим требованиям сторонников Саакашвили. В начале сентября премьер-министром Грузии стал бывший глава МВД Георгий Гахария — именно его отставки добивалась летом оппозиция. Националисты обвиняли его в чрезмерно жёстком разгоне демонстраций.

По мнению экспертов, радикалы серьёзно сдали свои позиции после всплеска активности в июне-июле этого года.

Туристы на экскурсии в Тбилиси

РИА Новости

© Леван Авлабрели

«Нетрудно заметить, что антироссийские выступления, разгоревшиеся летом в Грузии, заглохли. Это произошло в силу многих причин, не в последнюю очередь из-за больших потерь, которые понёс туристический сектор Грузии, ведь авиасообщение было остановлено в разгар туристического сезона», — считает Дмитрий Абзалов.

По его мнению, ситуация стабилизировалась, а грузинское руководство явно было заинтересовано в том, чтобы продолжить диалог с Москвой. Правящая в Грузии партия постарается воспользоваться политическим затишьем, чтобы выстроить более выгодные внешние связи, считает Абзалов.

«Все прекрасно понимают, что ситуация с НАТО находится в подвешенном состоянии, нет никаких предпосылок для того, чтобы Грузия в обозримом будущем вступила в блок, как и в ЕС. У Тбилиси есть немало вопросов и регионального значения, которые следует обсуждать с Москвой», — подчеркнул Абзалов.

Эксперт отмечает, что радикальная повестка сегодня не очень востребована, США заняты внутриполитическими вопросами, а в ЕС наблюдаются центробежные течения.

«Не приходится ждать бурного цветения российско-грузинских отношений, но политика становится более рациональной, это факт», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Кирилл Коктыш. По его мнению, вполне возможно, что Грузия в обозримом будущем сможет добиться восстановления авиасообщения с РФ. Связи между грузинским и российским обществами сохранились, они более долгосрочны, чем политическая конъюнктура.

«Ресурс провалов в российско-грузинских отношениях исчерпан, поэтому при сохранении нынешнего курса можно рассчитывать на медленное выправление отношений, хотя прорывов, разумеется, ждать не следует», — подытожил эксперт.