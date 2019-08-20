«Связано с убытками»: что известно об увольнении оскорбившего Путина грузинского ведущего

Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния будет уволен, когда вернётся из отпуска. Об этом заявил новый глава телекомпании «Рустави 2» Паат Салия. Ранее Габуния в эфире своей передачи оскорбил президента России Владимира Путина, чем спровоцировал скандал и осуждение со стороны как представителей РФ, так и властей Грузии. При этом увольнение, как заявляют на телеканале, не связано с громкими высказываниями журналиста: Салия объясняет это решение убытками, возникшими из-за политики прошлого руководства.

Оскорбивший президента России Владимира Путина ведущий грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния будет уволен, когда вернётся из отпуска. Об этом заявил новый генеральный директор «Рустави 2» Паат Салия.

«Директор информационной службы телекомпании Нодар Меладзе освобождён от должности из-за конфликта интересов. Вместе с ним уволены ещё несколько журналистов, однако они на данном этапе находятся в отпусках», — сказал он в ходе брифинга.

Нодар Меладзе занимал пост руководителя отдела новостей «Рустави 2». При этом редакционная политика телекомпании может остаться прежней, отметил Салия. Само решение уволить нескольких журналистов он обосновал убыточностью «Рустави 2».

«Увольнение Меладзе, Лаперашвили, Анджпаридзе, Габунии связано с теми финансовыми вопросами, теми убытками, с которыми столкнулась телекомпания», — приводит ТАСС слова Салии.

Отметим, что месяц назад Салия в эфире Palitra TV утверждал, что Габуния останется работать в телекомпании.

«В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником (работы Габунии на «Рустави 2». — RT). Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах», — приводит Sputnik Грузия слова Салии.

При этом самому бывшему директору «Рустави 2» Нике Гварамии 9 августа были предъявлены обвинения в умышленном доведении компании до убыточности. Согласно сообщению Генпрокуратуры Грузии, ущерб от его действий превышает 6,763 млн лари (более 150 млн рублей).

«Вынесено постановление об обвинении Ники Гварамии в совершении преступления по ст. 220 УК Грузии, что подразумевает использование руководящих или представительских полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлёкшее значительный ущерб», — подчеркнули в ведомстве.

«Считаем абсолютно неприемлемыми»

Напомним, 7 июля Георгий Габуния в эфире своей авторской программы P. S. оскорбил Владимира Путина. Это спровоцировало стихийные протесты у здания телекомпании — демонстранты требовали уволить ведущего. Из-за их акций телеканал был вынужден прервать вещание — оно возобновилось лишь на следующий день.

Гварамия, занимавший тогда пост гендиректора телекомпании, отказался извиняться за высказывание своего подчинённого. «Полностью поддерживаю этот пафос», — заявлял он. Тем не менее «Рустави 2» тогда принял решение отстранить Габунию на два месяца.

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«Журналист Георгий Габуния был отстранён на два месяца, это ограничение распространятся на все программы, которые он готовит/ведёт», — говорилось в сообщении телекомпании.

Высказывание Габунии вызвало резкую критику как в России, так и в самой Грузии. В Кремле оскорбления в адрес Путина назвали неприемлемыми.

«Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе также раскритиковали поступок Габунии, назвав его непрофессиональным и неприемлемым. По мнению Зурабишвили, оскорбления могут послужить «расколу и росту напряжённости в стране, в отношениях с Россией».

Georgia’s President unequivocally condemns hate speech, verbal agression, insults and provocatory statements made today on @Rustavi2tv. They go against all Georgian traditions, serve only to divide and raise tensions in the country, with Russia and in the region. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 7, 2019

9 июля Госдума единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах против Грузии. Документ рекомендовал правительству представить президенту ряд мер, включая запрет на поставку в Россию грузинских вин, вод и ограничение денежных переводов.

«Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента», — заявил днём ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Позже о словах Габунии высказался и сам Владимир Путин. Он выступил против антигрузинских санкций.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Потому что один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, — вот о нём раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего… Но есть ведь люди, которые в Грузии, которые протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения», — подчеркнул президент России.