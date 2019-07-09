В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2»

Депутат «Справедливой России» Олег Нилов в ходе заседания Госдумы выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2», журналист которого в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

«Моё предложение — не останавливаться на предложенных экономических мерах…Телеканал «Рустави 2» — давайте посмотрим, может быть, есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его «с потрохами», — цитирует РИА Новости депутата.

По его словам, канал необходимо, «конечно, переименовать» — например, в «Багратион 1».

«Ведь только что вчера вы сказали, что $200 млн ежегодно грузинская диаспора отправляет из России в Грузию», — добавил парламентарий.

Ранее в Госдуме призвали экстрадировать в Россию и судить ведущего грузинского телеканала.

«Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который оскорбил Путина.

По словам главы телеканала, решение об отстранении Габунии принимала комиссия по этике и его «невозможно оспорить».