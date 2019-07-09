В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2»

Короткая ссылка
Депутат «Справедливой России» Олег Нилов в ходе заседания Госдумы выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2», журналист которого в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2»
  • ©duma.gov.ru

«Моё предложение — не останавливаться на предложенных экономических мерах…Телеканал «Рустави 2» — давайте посмотрим, может быть, есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его «с потрохами», — цитирует РИА Новости депутата.

По его словам, канал необходимо, «конечно, переименовать» — например, в «Багратион 1».

«Ведь только что вчера вы сказали, что $200 млн ежегодно грузинская диаспора отправляет из России в Грузию», — добавил парламентарий.

Ранее в Госдуме призвали экстрадировать в Россию и судить ведущего грузинского телеканала. 

«Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который оскорбил Путина.

По словам главы телеканала, решение об отстранении Габунии принимала комиссия по этике и его «невозможно оспорить».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить