В «Рустави 2» рассказали о рейтинге после оскорбления ведущим Путина

Короткая ссылка
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о росте рейтинга телеканала после того, как ведущий Георгий Габуния оскорбил в прямом эфире лидера России Владимира Путина.
В «Рустави 2» рассказали о рейтинге после оскорбления ведущим Путина
  • © VANO SHLAMOV / AFP

«Что бы ни сказал Габуния, как бы неприемлемо это ни было для нас, для канала, для кого-то ещё, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать по этому вопросу может только руководство канала «Рустави 2», — заявил Гварамия в эфире «Громадське».

Он подчеркнул, что по истечении двух месяцев телеведущий вернётся к своей работе на телеканале.

По словам главы «Рустави 2», решение об отстранении Габунии принимала комиссия телеканала по этике и его «невозможно оспорить».

Гварамия также допустил, что телеканал может потерять часть аудитории в связи с недовольством телезрителей, но заявил, что после недавней ситуации популярность «Рустави 2» увеличилась.

«Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — отметил он.

Ранее «Рустави 2» объявил об отстранении от участия во всех программах канала телеведущего Георгия Габунии, который 7 июля во время своей авторской программы P. S. нецензурно высказался в адрес Путина на русском языке.

В Кремле назвали поведение грузинского журналиста недопустимым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить