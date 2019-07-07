Гендиректор «Рустави 2» отреагировал на нецензурную брань ведущего в адрес Путина

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Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего Георгия Габунии в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.
Гендиректор «Рустави 2» отреагировал на нецензурную брань ведущего в адрес Путина
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«Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах», — сказал он на видео у себя в Facebook.

Гварамия отметил, что «Рустави 2» не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой, несмотря на то что передача Габунии является авторской программой.

Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина.

8 июля вступает в силу указ президента России, который временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии. На такой шаг в Кремле пошли после того, как 20 июня в Тбилиси состоялись антироссийские демонстрации. 

Вечером 7 июля последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси.

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