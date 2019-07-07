Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

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Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
  • © Global Look Press

В Грузию самолёт прилетит в 02:00 8 июля по местному времени. Обратно он вылетит в 03:05 по местному времени и вернётся в Москву в 04:50 мск.

Ранее сообщалось, что грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье, 7 июля, выполнили последние рейсы в направлении России накануне вступления в силу временного запрета на полёты в Россию.

8 июля вступает в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии.

С этого же дня вступает в силу решение российского Минтранса о приостановке полётов грузинских авиакомпаний на территорию России.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

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