Авиакомпании Грузии выполнили последние рейсы в Россию перед запретом на полёты

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Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье, 7 июля, выполнили последние рейсы в направлении России накануне вступления в силу временного запрета на полёты в Россию.
Авиакомпании Грузии выполнили последние рейсы в Россию перед запретом на полёты
  • © pixabay.com

«Да, сегодня мы выполнили последний рейс в московский аэропорт Жуковский. Самолёт вылетел по штатному расписанию. После этого рейса мы прекращаем полёты в Россию», — приводит ТАСС слова PR-менеджера MyWay Airlines Тамара Кобулашвили.

8 июля вступает в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии.

С этого же дня вступает в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полётов грузинских авиакомпаний на территорию России.

Ранее в европейской дипслужбе заявили, что считают несоразмерным решение России о запрете полётов в Грузию с 8 июля.

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