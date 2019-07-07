Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
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«Сейчас расчёты производятся. Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 млрд рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды», — приводит РИА Новости слова Дитриха.
Он отметил, что авиакомпании с учётом объёма возвращённых билетов уточняют и пересчитывают суммы.
Дитрих добавил, что расчёты будут представлены к концу будущей недели.
Ранее сообщалось, что грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье, 7 июля, выполнили последние рейсы в направлении России накануне вступления в силу временного запрета на полёты в Россию.