Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

«Сейчас расчёты производятся. Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 млрд рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды», — приводит РИА Новости слова Дитриха.

Он отметил, что авиакомпании с учётом объёма возвращённых билетов уточняют и пересчитывают суммы.

Дитрих добавил, что расчёты будут представлены к концу будущей недели.

Ранее сообщалось, что грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье, 7 июля, выполнили последние рейсы в направлении России накануне вступления в силу временного запрета на полёты в Россию.