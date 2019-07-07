Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

«Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на «Рустави 2». Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряжённости в стране, с Россией и в регионе», — написала она в Twitter.

Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил ведущего в провокации.

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.