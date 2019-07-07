Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

«То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании «Рустави 2», — не что иное, как отвратительный акт провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо», — написал Бахтадзе в Twitter.

Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина.

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.