Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
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«То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании «Рустави 2», — не что иное, как отвратительный акт провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо», — написал Бахтадзе в Twitter.
Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина.
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.