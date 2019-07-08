В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»

Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он отметил, что руководство Грузии — президент, премьер-министр, парламентарии — решительно осудило эту выходку.

Представитель Кремля подчеркнул, что такое поведение недостойно грузинского народа.

«Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло», — сказал он.

В связи с этим он также указал на «всё новые обострения русофобских припадков», которые являются последствием «нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков».

Ранее МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего.

В Совете Федерации призвали возбудить уголовное дело.

7 июля тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурной брани в адрес Путина.