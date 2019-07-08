МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего
  • РИА Новости

«Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале «Рустави 2», — указывается в сообщении.

В МИД расценивают этот «вопиющий инцидент» как «яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия».

Дипломаты ожидают адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. 

Ранее первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров призвал возбудить дело против телеведущего Георгия Габунии.

7 июля журналист начал свою авторскую программу с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить