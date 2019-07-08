МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего
- РИА Новости
«Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале «Рустави 2», — указывается в сообщении.
В МИД расценивают этот «вопиющий инцидент» как «яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия».
Дипломаты ожидают адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества.
Ранее первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров призвал возбудить дело против телеведущего Георгия Габунии.
7 июля журналист начал свою авторскую программу с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.