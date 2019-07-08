В Совфеде призвали возбудить дело против телеведущего «Рустави 2»

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT нецензурные высказывания телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

«Эта ситуация не просто возмутительна. Я поражён той гадостью, которую позволили себе на крупном телеканале. Этот журналист оскорбил не президента, а всю нашу страну. Необходимо, чтобы Следственный комитет России возбудил уголовное дело против этого негодяя по факту оскорбления российского лидера», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, то, что произошло в Грузии, выходит за рамки цивилизованности.

«Я бы пошёл дальше и ввёл торговое эмбарго, жёсткую санкционную политику... Думаю, реакция последует незамедлительно, посмотрим, что скажут в Европе», — заключил он.

Ранее Габуния начал свою авторскую программу P. S. с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили высказались по поводу произошедшего.

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.