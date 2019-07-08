В Совфеде призвали возбудить дело против телеведущего «Рустави 2»
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«Эта ситуация не просто возмутительна. Я поражён той гадостью, которую позволили себе на крупном телеканале. Этот журналист оскорбил не президента, а всю нашу страну. Необходимо, чтобы Следственный комитет России возбудил уголовное дело против этого негодяя по факту оскорбления российского лидера», — сказал Джабаров.
По словам сенатора, то, что произошло в Грузии, выходит за рамки цивилизованности.
«Я бы пошёл дальше и ввёл торговое эмбарго, жёсткую санкционную политику... Думаю, реакция последует незамедлительно, посмотрим, что скажут в Европе», — заключил он.
Ранее Габуния начал свою авторскую программу P. S. с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили высказались по поводу произошедшего.
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.