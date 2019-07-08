«Рустави 2» отстранил от работы оскорбившего Путина ведущего

Грузинский телеканал «Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который накануне грубо оскорбил президента России Владимира Путина.

«Журналист Георгий Габуния был отстранён на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит/ведёт», — говорится в тексте.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.

7 июля ведущий начал свою авторскую программу P.S. с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава государства Саломе Зурабишвили прокомментировали произошедшее.