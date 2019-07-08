«Рустави 2» отстранил от работы оскорбившего Путина ведущего

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Грузинский телеканал «Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который накануне грубо оскорбил президента России Владимира Путина.
«Рустави 2» отстранил от работы оскорбившего Путина ведущего
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«Журналист Георгий Габуния был отстранён на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит/ведёт», — говорится в тексте.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить

7 июля ведущий начал свою авторскую программу P.S. с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава государства Саломе Зурабишвили прокомментировали произошедшее.

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