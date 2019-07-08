Захарова назвала «Рустави 2» инструментом политики Саакашвили
- © РИА Новости
«Все просят прокомментировать историю с грузинским журналистом. Официальный комментарий на сайте МИД России. Что могу сказать? Беда Грузии», — написала она в Facebook.
Захарова также добавила, что у Михаила Саакашвили началась предвыборная кампания.
«Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза «Последний бой». Всеми путями он будет прорываться к власти», — написала Захарова.
По её словам, он будет добиваться власти «даже ценой тотального раскола общества».
«Рустави 2» — инструмент его политики. Маргинализация не пугает, она тоже элемент беспринципной борьбы. Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным», — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2».