Экс-глава госканцелярии Грузии назвал патологией действия ведущего «Рустави 2»
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«Для меня и, как потом выяснилось, для многих произошедшее было чистой воды психической и нравственной патологией. Это было сказано явно очень больным человеком. Исходя из всех традиций культуры Грузии, это в первую очередь было очень грубое оскорбление страны и грузинской нации. Тот факт, что журналист коснулся темы покойных родителей, повлёк национальный всплеск», — сказал Мамрадзе.
Ранее Габуния начал свою авторскую программу P.S. с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили высказались по поводу произошедшего.
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.