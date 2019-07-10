«Барьеров быть не должно»: как в Москве и Тбилиси отреагировали на заявление Путина против санкций в отношении Грузии

Заявление президента России Владимира Путина, который не поддержал возможное введение экономических санкций против Грузии, было «взвешенным и гуманным». Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В Госдуме указали, что Грузия получила ещё один шанс «образумиться». В свою очередь, грузинский премьер Мамука Бахтадзе приветствовал такую позицию российского лидера и отметил, что «барьеров между народами быть не должно». В республиканском МИД подчеркнули, что решение Кремля отказаться от санкций было однозначно правильным.

Президент России Владимир Путин своим заявлением об отказе вводить санкции против Грузии предоставил властям республики ещё один шанс «образумиться» ради нормализации двусторонних отношений. Такое мнение выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Между тем спикер нижней палаты парламента указал, что позиция Госдумы относительно необходимости принятия ответных мер на нагнетание антироссийской истерии в Грузии не претерпела изменений.

«Когда мы видим, насколько там стало опасно для наших туристов, видим проявления экстремизма, мы должны сделать всё, чтобы грузинская сторона образумилась и приняла решение по выстраиванию отношений на принципах дружбы, взаимоуважения, невмешательства в дела других государств», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи с журналистами после участия в работе II Глобального саммита по производству и индустриализации заявил, что не стоит вводить финансовые рестрикции против Тбилиси.

«Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Потому что один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нём раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего», — сказал глава государства.

По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, глава государства сделал «взвешенное и гуманное» решение, которое позволит сохранить гуманитарный коридор между странами.

Президент РФ также считает, что для грузинcкого журналиста Георгия Габунии слишком «много чести», чтобы против него возбуждались уголовные дела с российской стороны.

«Пусть и дальше вещает», — заключил Путин.

Напомним, что вечером 7 июля Габуния в эфире своей авторской программы P. S. на телеканале «Рустави 2» почти минуту оскорблял Владимира Путина, используя ненормативную лексику. Поведение журналиста осудили множество граждан Грузии, часть из которых вышла на митинги протеста, требуя уволить Габунию. Спустя сутки орган саморегулирования грузинского телеканала отстранил ведущего от работы на два месяца.

Реакция Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал «хорошее» решение президента РФ не вводить санкции.

«Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — заметил он.

Глава грузинского правительства также назвал «неприемлемыми для здравомыслящего человека» те слова, которые произнёс ведущий канала «Рустави 2».

Аналогичную точку зрения высказали в министерстве иностранных дел Грузии, подчеркнув, что целью провокации была дестабилизация ситуация и нанесение ущерба сотрудничеству, в том числе экономическому, между странами.

«Естественно, допускать этого нельзя ни в коем случае. Решение, которое я услышал, было однозначно правильным и его можно только приветствовать», — сказал глава внешнеполитического ведомства республики Давид Залкалиани.

В свою очередь, лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе выразил удовлетворение от того, что санкции введены не будут, но при этом заявил, что власти России сделали это якобы не из добрых побуждений. По его словам, Москва использует рестрикции и их невведение как «механизм шантажа и давления».

«Печальная реальность заключается в том, что президент России оказался более адекватным в оценке этой ситуации, чем президент и все руководство Грузии», — цитирует политика интернет-портал «Грузия Online».

«Россия предприняла необходимые шаги, направленные на нормализацию обстановки»

По мнению первого заместителя председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимира Джабарова, президент России проявил себя как «личность огромного масштаба».

«Наш президент сделал мужественный шаг, а почему бы руководству Грузии в лице президента, премьер-министра не просто сказать, что мы приветствуем такое решение, а принести извинения от имени Грузии за нанесённые оскорбления. Это было бы адекватно», — заметил сенатор в беседе с RT.

Вместе с тем он указал на нестабильную ситуации в Грузии, где всё большую силу обретают радикальные элементы.

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«К сожалению, не знаю, чем это закончится для Грузии. Политическая элита Грузии настроена абсолютно русофобски, я убедился в этом на Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая закончилась в Люксембурге. Мы видели как выступала эта элита и какие злобные русофобские резолюции она продвигает. Эта элита не может решить проблемы Грузии, а сейчас главная проблема Грузии — то, что страна ничего не производит, не выпускает, кроме вина и туризма», — пояснил Джабаров.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заметил, что в последний период наблюдалась положительная динамика в отношениях между РФ и Грузией, но, видимо, она устраивала не всех.

«Сейчас мы предприняли необходимые шаги, направленные на нормализацию обстановки. Если эти действия получат отклик с другой стороны, то обе страны в конечном счёте только выиграют. Грузинский политический истеблишмент не является единым в данном вопросе: есть те, кто занимают здравую позицию, исходят из необходимости развивать партнёрские отношения, а есть те, кто занимают противоположную позицию с разной степенью агрессивности», — добавил собеседник RT.