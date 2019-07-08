«Отвратительный акт провокации»: власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента. После эфира многие граждане Грузии разместили в соцсетях возмущённые посты, выразив опасение, что после этого демарша отношения двух стран обострятся ещё сильнее. Ближе к ночи у офиса телеканала на стихийный митинг начали собираться люди. Президент и премьер Грузии назвали поведение Габунии провокационным и направленным против интересов страны. Однако гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что поддерживает позицию ведущего и не намерен извиняться за его слова. Представители российского медиасообщества полагают, что в сложившейся ситуации стоит действовать хладнокровно и за подобное поведение грузинской стороны наказывать её рублём.

Власти Грузии, а также российские политики, журналисты и общественные деятели резко осудили поведение ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии. Он вечером 7 июля в эфире своей авторской программы P.S. почти минуту оскорблял не только российского лидера Владимира Путина и его «рабов», но и покойных родителей президента.

Сразу после появления этого пассажа в эфире большое количество граждан Грузии осудили выступление Габунии, разместив в соцсетях возмущённые посты, и выразили опасение, что после демарша журналиста российско-грузинские отношения обострятся ещё сильнее. Ближе к ночи у офиса телеканала начали собираться люди на стихийный митинг, осуждающий инцидент.

В пресс-службе президента Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что глава государства «безоговорочно осуждает слова ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления», которые позволил себе журналист «Рустави 2». Отмечается, что подобные действия «идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь расколу и росту напряжённости в стране, в отношениях с Россией и в регионе».

Georgia’s President unequivocally condemns hate speech, verbal agression, insults and provocatory statements made today on @Rustavi2tv. They go against all Georgian traditions, serve only to divide and raise tensions in the country, with Russia and in the region. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 7, 2019

«Патриотизм — это другое, и защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит. Наш путь — это мирный путь, наша перспектива — это Европа, а наша сила — стабильность», — добавили в аппарате Зурабишвили.

Там отметили, что подобные действия являются либо новым провоцированием войны, либо попыткой реванша неоконченного госпереворота.

«В любом случае это действие направлено против страны! Он позволил себе то, что не позволено Грузии! Это называется ущерб государственным интересам», — подчеркнула Зурабишвили.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также обвинил журналиста в провокационном и неприемлемом поведении.

«То, что мы сегодня наблюдали на «Рустави 2», — не что иное, как отвратительный акт провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо», — написал Бахтадзе в Twitter.

Whatever we have observed today on Rustavi2 is nothing but disgusting act of provocation and an attempt to destabilize our country. Something that is totally unacceptable! — Mamuka Bakhtadze (@BakhtadzeMamuka) July 7, 2019

При этом генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что телекомпания не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой, хотя программа P.S. и является авторской. Вместе с тем он не стал приносить извинения за высказанное Георгием Габунией.

«Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах», — заявил Гварамия.

Причём гендиректор «Рустави 2» назвал слова осуждения со стороны властей Грузии попыткой цензуры и вмешательства в дела телеканала.

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе призвала власти в кратчайшие сроки отреагировать на этот инцидент, «немедленно начать расследование и исходя из интересов государства принять адекватные меры».

В России также осудили поведение Габунии, произошедшее на фоне вступления в силу временного запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT выразил мнение, что Россия продолжит придерживаться своей политической линии вне зависимости от подобных провокационных проявлений.

«Ведущий-матерщинник не красит ни телевидение, ни имидж страны. Но Россия выше подобных оскорблений, и пусть это останется в Грузии. Мы ведём чёткую политику в отношении Тбилиси и, сколько бы нас ни ругали и ни хвалили, менять свои политические принципы не собираемся», — заявил парламентарий.

В свою очередь, журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале отметил, что за подобное поведение надо наказывать рублём, тем более что это не позиция конкретного человека, а позиция канала. Не вызывает у журналиста сомнений и позиция официальных властей Грузии, которые прямо называли Россию «врагами и оккупантами».

«После сегодняшней мерзости грузинского ТВ у кого-то ещё остались иллюзии? Кто-то ещё хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о «высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии»? Просто надо наказывать рублём. Авиасообщение уже остановили. Туристический поток упал. Но это только начало», — заявил Соловьёв.

Он не исключил, что следующим шагом может стать введение ограничений для грузинских товаров на российском рынке до тех пор, пока позиция Тбилиси не изменится и Грузия не будет готова к конструктивному диалогу.

«Не нам за их рынок надо бороться, а им за наш. Хватит чувствовать себя вечно всем должными и во всём виноватыми», — добавил журналист.

Комментируя произошедшее в эфире «Рустави 2», медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки выразила мнение, что телеканал (бенефициаром которого является Михаил Саакашвили) «пробил дно и уже не сможет опуститься ниже».

По её словам, извинения со стороны как властей Грузии, так и руководства «Рустави 2» вряд ли нужны Владимиру Путину, но остаются «единственным способом сохранить остатки лица в стране, где возможен такой эфир».

«Я десять лет говорю о том, что Михаил Саакашвили преступник, негодяй и подлец. Его место не в цивилизованном обществе, а в тюрьме за всё то, что он сделал с Грузией и грузинским народом. Такие люди, как он, — причина самых кровавых боен, оставляющих после себя руины», — написала Канделаки.