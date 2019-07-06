Ставка на прагматизм: в Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией

Грузия не собирается отказываться от торговых отношений с Россией. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава. При этом глава Минсельхоза Леван Давиташвили выразил надежду на то, что Москва не станет вводить эмбарго на грузинскую продукцию, в частности винную. Между тем в Госдуме указали, что Тбилиси «нужно изменить подход» для устойчивого развития экономического сотрудничества с РФ. Как отмечают эксперты, выступающие за нормализацию контактов с Москвой грузинские политики находятся в меньшинстве.

Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой. Такое мнение выразили министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили во время встречи в Гурджаани с фермерами и представителями гостиничного бизнеса Кахетинского края.

Как сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии, на форуме обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в сельском хозяйстве и туризме, а также политическая ситуация в стране.

«У нас была построена экономика, а сейчас она рушится из-за 10-15 «националов (члены оппозиционной партии «Единое национальное движение». — RT). Почему мы должны страдать? Впереди нас ждёт сбор винограда, куда нам деть столько винограда? Нашей просьбой и требованием является то, чтобы власти сумели наладить диалог с Россией и разрешили этот вопрос», — цитирует ТАСС местного фермера Михаила Манисашвили.

В свою очередь, министр экономики Натия Турнава охарактеризовала ситуацию в Грузии как «стабильную». По её словам, в стране с уважением относятся ко всем туристам, в том числе из России.

«Сегодня экономика Грузии довольно диверсифицирована, в том числе и благодаря усилиям нашего правительства. Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%. Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет. Экономика, в том числе и экспорт, должны расти, а у вас должна быть возможность торговли с любой страной, где вы считаете, что ваша продукция будет продаваться лучше», — добавила она.

В то же время грузинский министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду на то, что российская сторона не введёт торговое эмбарго.

«Я думаю, что прогресс, достигнутый с Россией, будет сохранён. Наша власть доказала, что мы можем проводить прагматичную политику. Мы сумеем продолжить торговые отношения, в том числе и в сфере вина, что является довольно важной агропромышленной экспортной продукцией», — подчеркнул Давиташвили.

По его словам, важно, чтобы торговые связи носили экспертный характер и базировались на прагматичном подходе к делу, без эмоций.

«Я надеюсь, что мы получим от Российской Федерации ответы, и с их стороны процессы будут адекватно восприняты», — заметил он.

Напомним, что 24 июня Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей сообщила об усилении контроля за качеством алкогольной продукции, поступающей из Грузии. В Роспотребнадзоре отметили, что с 2014 по 2018 годы количество выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей необходимым требованиям, увеличилось в 2,9 раза.

Помимо этого, правительство поручило проработать вопрос о маркировке напитков из виноматериалов.

«В связи с обсуждением двух законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс было обращено внимание на необходимость зафиксировать в протоколе заседания поручения о необходимости проработать вопрос о маркировке продукции виноделия, сделанной из виноматериалов, чтобы её можно было отличать от продукции, сделанной из винограда», — заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания 4 июля.

Рабочие выгружают собранный виноград на заводе «Шато Манави» в Кахетии

РИА Новости

© Александр Имедашвили

«Во власти в Грузии в большинстве своём русофобы»

Как заметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, у грузинских властей прагматичный подход к России. По его словам, в Тбилиси заявляют о своей нелюбви к Москве, но тем не менее хотят зарабатывать на российских туристах и своей винодельческой продукции.

«Нам казалось, что начала происходить нормализация отношений, в том числе экономических, но это был иллюзорный подход. Сейчас должна идти речь не только о чёткой и жёсткой позиции России, но и выборе каждого россиянина. Москва не особо заинтересована в том, чтобы наперекор своим национальным интересам развивать экономические отношения», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников указал на раскол в грузинском обществе, линией которого является Россия и отношения с ней.

«Два основных лагеря — сторонники Иванишвили и сторонники Саакашвили — принципиальные противники в нынешней грузинской политике. Для партии Иванишвили отношения с Россией могут строиться на взаимовыгодных отношениях, его партия «Грузинская мечта» спокойно относится к контактам с Российской Федерацией, несколько лет отношения улучшались. В партии Саакаашвили («Единое национальное движение») нет никаких позитивных идей, только негатив. Это основная задача: Россия — враг», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в меньшинстве в грузинском обществе те, кто выступают за налаживание отношений с РФ.

«К сожалению, люди, которые более адекватно относятся к вещам, не имеют возможности управлять политикой Грузии. Пока в стране правят русофобы. Они формируют лицо грузинской политики. Поэтому Россия вынуждена реагировать на происходящие события соответствующим образом. Вопрос в том, сможет ли грузинское общество как-то преодолеть этот раскол. Если это произойдёт отношения, могут быть нормализованы», — пояснил Солонников в разговоре с RT.

Заметим, что в понедельник, 8 июля, вступит в силу временный запрет для российских авиакомпаний на осуществление воздушных пассажирских перевозок с территории РФ в Грузию. В подписанном президентом Владимиром Путиным указе отмечается, что такие меры принимаются для обеспечения национальной безопасности страны и защиты россиян от преступных и противоправных действий.

На такой шаг в Кремле пошли после того, как 20 июня в Тбилиси состоялись антироссийские демонстрации. Поводом послужили выступления радикалов, которые были недовольны тем, что президент Межпарламентской ассамблеи православия и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии — хотя это было в соответствии с протоколом. Радикальные политики сорвали заседание, после чего при попытке захватить здание парламента произошли беспорядки. Для разгона митингующих сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули и слезоточивый газ. В результате ЧП пострадали 240 человек. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила именно Россию в организации протестов в стране, назвав Москву «врагом и оккупантом».