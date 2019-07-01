«Если будут вопросы, всегда готовы разъяснить»: в Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе, которая отказалась от дальнейших выступлений в РФ. Он предположил, что Катамадзе «многого не знает в плане политики», но в Кремле «всегда готовы ей разъяснить». Песков подчеркнул, что в Москве всегда с большим уважением относились к народу Грузии и его культуре, однако не готовы мириться с действиями грузинских экстремистов и националистов. Ранее Катамадзе поддержала протесты в Тбилиси и заявила, что прекращает гастрольную деятельность в России. При этом певица утверждает, что ни разу не участвовала в концертах, финансируемых за счёт государственных средств РФ. Однако RT выяснил, что Катамадзе получила гонорар из бюджета за выступление на Дне города в Самаре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она больше не будет выступать в России.

«Она (Катамадзе. — RT) очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить», сказал он.

Он также подчеркнул, что в России всегда с уважением относились к народу Грузии и его культуре, однако Москва не может закрывать глаза на проявления русофобии в этой стране.

«В России не могут воспринимать позитивно и вообще не готовы воспринимать действия ультрас, экстремистов, националистов, тем более если агрессивные действия направлены против наших парламентариев. И не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства», — заявил Песков.

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе ранее заявила, что не будет выступать в России с новыми концертами. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Последнее выступление певицы состоялось 22 июня в Москве на фестивале «Усадьба Jazz». Со сцены певица заявила о том, что это её последний концерт.

Позднее то же самое она написала в соцсети: «Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!».

Кроме того, Катамадзе выразила поддержку протестующим в Грузии и потребовала отставки главы МВД. По словам исполнительницы, от последнего выступления в Москве она не могла отказаться «из-за девятилетней незрячей девочки» — на концерте Катамадзе пела грузинскую песню под её аккомпанемент.

Выступления за государственные средства

Вместе с тем Нино Катамадзе указала, что никогда «не предавала Родину» и ни разу не участвовала в концертах, финансируемых за счёт государственных средств в России. Однако, как выяснил RT, гонорары Катамадзе всё же формировались из российского бюджета

Так, в сентябре 2018 года исполнительница выступала на Дне города в Самаре. Концертная программа с её участием была оплачена местным учреждением «Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий», которым владеет администрация города.

Нино Катамадзе

© Евгения Новоженина / РИА Новости

Поставщиком услуги был петербургский ООО «Рокфест» — ему перечислили 2,8 млн рублей за организацию выступления певицы и сопровождающего её джазового ансамбля Insight. Дополнительно был оформлен и денежный перевод в размере 194 тыс. рублей — за услуги по обеспечению бытового райдера певицы и коллектива музыкантов.

Концерт Катамадзе стал пятым в списке самых дорогих закупок самарского Агентства социально значимых культурных и спортивных мероприятий с 2014 года (по данным базы «Контур.Фокус»).

«Она выбрала политику»

Заявление джаз-певицы вызвало критику со стороны общественных и культурных деятелей России. Так, журналист Владимир Соловьёв отнёсся к отказу певицы выступать в России с юмором. Телеведущий также выразил сомнение относительно востребованности певицы в стране.

«Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы её поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Сенатор и общественный деятель Алексей Пушков также прокомментировал заявление Катамадзе.

«Не понимаю, при чём здесь таланты Катамадзе. Она выбрала политику, а в этой сфере таланты певца или актера несущественны. Важна позиция. Для неё Россия — враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супергонорары? Это аморально», — написал он.

Не понимаю, при чем здесь таланты Катамадзе. Мало ли кто талантлив (или не очень). Она выбрала политику, а в этой сфере таланты певца или актера несущественны. Важна позиция. Для неё Россия - враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супер-гонорары? Это аморально. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 июля 2019 г.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что отказ певицы выступать в России — слишком громкий жест.

«Это какая-то глупость. Её же никто в стране не обижал. Это что за хлопанье дверью? Вопиющая ситуация! Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению российского композитора Виктора Дробыша, политическую точку зрения не обязательно выражать так категорично.

«Если у кого-то есть желание выразить свою политическую точку зрения, как в своё время это делали Стинг, Стюарт, можно написать песню, написать о том, что на душе наболело, люди услышат и поддержат», — заявил Дробышв беседе с RT.

Дробыш заметил, что Катамадзе несправедливо лишает поклонников возможностью наслаждаться собственным творчеством.

«Политическая ситуация свела всех с ума. Последние, кто должны реагировать на политику в отношении концертов, — это артисты. Они порой забывают, что они поют песни для людей, а не для отдельно взятых политиков... В первую очередь, певец должен думать о том, что именно простые люди сделали его знаменитым», — добавил композитор.

Продюсер Игорь Матвиенко считает, что Катамадзе эмоционально восприняла ситуацию: «Сейчас такое время, стало уже непонятно, насколько искренне они отстаивают свою позицию гражданскую, человеческую или это является частью пиара. Я с ней не знаком, но знаю, что она хорошая певица, у неё хорошие данные джазовые».

Нино Катамадзе

© Евгений Биятов / РИА Новости

Публикация певицы вызвала большой резонанс в сети, после чего Катамадзе его удалила. Однако вскоре она вернула пост. Катамадзе обещает бороться с Россией тем оружием, которое у неё есть — «расписанием своих гастролей», а ещё «грузинским словом, музыкой». Последний концерт в России певица называет «самым тяжёлым» в её жизни.

Нино Катамадзе родилась в 1972 году в Аджарии. Музыкальное образование она получила в Батумском музыкальном институте имени З. П. Палиашвили. Известность в Грузии и за рубежом ей принесло исполнение джазовых композиций совместно с ансамблем Insight.

Артистка неоднократно выступала в России, а также принимала участие в различных российских культурных проектах. Так, в 2008 году она написала музыку к фильму «Домовой», главные роли в котором исполнили Константин Хабенский и Владимир Машков.

Катамадзде у себя на родине неоднократно становилась лауреатом различных премий. В 2011 году ей вручили президентский орден «Сияние», которым в Грузии награждают деятелей искусства.