В МИД Грузии поддержали позицию Путина по санкциям

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Глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эфире канала «Имеди» приветствовал слова президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости вводить санкции против Тбилиси на фоне ситуации в отношениях между двумя странами.
В МИД Грузии поддержали позицию Путина по санкциям
  • Reuters

Так, дипломат отметил, что сделанные представителями местной оппозиции антироссийские заявления, ставшие причиной обострения ситуации, были категорически неприемлемы. 

«Грузинские власти осудили их. Считаю, что решение президента России является единственным верным решением, которое можно только приветствовать», — цитирует Залкалиани Интерфакс.

Ранее Путин, комментируя возможность введения санкций против Тбилиси на фоне происходящего в отношениях между Россией и Грузией, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации

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