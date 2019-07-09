В МИД Грузии поддержали позицию Путина по санкциям
- Reuters
Так, дипломат отметил, что сделанные представителями местной оппозиции антироссийские заявления, ставшие причиной обострения ситуации, были категорически неприемлемы.
«Грузинские власти осудили их. Считаю, что решение президента России является единственным верным решением, которое можно только приветствовать», — цитирует Залкалиани Интерфакс.
Ранее Путин, комментируя возможность введения санкций против Тбилиси на фоне происходящего в отношениях между Россией и Грузией, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации.