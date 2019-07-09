Президент Грузии призвала Россию не реагировать на провокации
- Reuters
«Призываю Россию не поддаваться эскалации. Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям», — заявила она.
Ранее Госдума единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах против Грузии.
В Кремле заявили, что депутаты нижней палаты парламента проявили единодушие, выступив с предложением ввести санкции против Грузии, однако решение принимают правительство и глава государства.
7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина на русском языке.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров призвал возбудить дело против телеведущего «Рустави 2».