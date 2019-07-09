Президент Грузии призвала Россию не реагировать на провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации со стороны грузинских радикальных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываю Россию не поддаваться эскалации. Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям», — заявила она.

Ранее Госдума единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах против Грузии.

В Кремле заявили, что депутаты нижней палаты парламента проявили единодушие, выступив с предложением ввести санкции против Грузии, однако решение принимают правительство и глава государства.

7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина на русском языке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров призвал возбудить дело против телеведущего «Рустави 2».