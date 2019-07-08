Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Комитет Госдумы по международным делам поддерживает прекращение поставок вина и воды из Грузии в Россию. Об этом заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.

«Комитет по международным делам поддерживает предложение… об ограничении поставок продукции, в частности вина, воды и некоторых других позиций, происходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между нашими странами», — цитирует Интерфакс парламентария.

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.