Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
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- РИА Новости
«Комитет по международным делам поддерживает предложение… об ограничении поставок продукции, в частности вина, воды и некоторых других позиций, происходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между нашими странами», — цитирует Интерфакс парламентария.
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.