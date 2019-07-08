В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

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Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы. Об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов.
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
  • РИА Новости

По его словам, в Грузии «присутствуют русофобские настроения», что подвергает опасности граждан России, информирует ТАСС. 

Как отметил парламентарий, «разные бесчинствующие элементы нападают» на российских туристов, «срывают георгиевские ленточки».

«В этих условиях, конечно, мы считаем, что подобные действия недопустимы. Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия», — заявил Неверов.

21 июня российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым запретил авиакомпаниям из России с 8 июля осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

Как отмечали в Минтрансе России, потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией оцениваются в 3 млрд рублей.

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