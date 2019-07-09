Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

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RT
Госдума на пленарном заседании единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
  • РИА Новости

«Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Согласно документу, правительству рекомендовано рассмотреть целесообразность введения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Отмечается, что речь идёт в первую очередь о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также об ограничении денежных переводов.

Ранее сообщалось, что правительство рассмотрит обращение депутатов о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды.

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