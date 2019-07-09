Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
- РИА Новости
«Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Согласно документу, правительству рекомендовано рассмотреть целесообразность введения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Отмечается, что речь идёт в первую очередь о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также об ограничении денежных переводов.
Ранее сообщалось, что правительство рассмотрит обращение депутатов о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды.