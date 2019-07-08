Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

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С 8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Об этом сообщает РИА Новости.

Люди, оформившие билеты у российских авиакомпаний по данному направлению на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат и штрафов вернуть свои деньги за них или же переоформить авиаперевозку на другие направления.

Вечером 7 июля последний перед закрытием авиасообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

21 июня Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

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