Правительство рассмотрит обращение ГД о запрете поставок вина из Грузии
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Также, по его словам, будет рассмотрена инициатива заморозить денежные переводы из России в Грузию.
«Обращение Госдумы будет рассмотрено», — цитирует Осипова РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента обратится к правительству с просьбой запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также заблокировать денежные переводы на фоне ситуации с ведущим грузинского телеканала «Рустави 2» Георгием Габунией.