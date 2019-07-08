Правительство рассмотрит обращение ГД о запрете поставок вина из Грузии

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Пресс-секретарь главы российского кабмина Олег Осипов рассказал, что правительство рассмотрит обращение депутатов Государственной думы о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды.
Правительство рассмотрит обращение ГД о запрете поставок вина из Грузии
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Также, по его словам, будет рассмотрена инициатива заморозить денежные переводы из России в Грузию.

«Обращение Госдумы будет рассмотрено», — цитирует Осипова РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента обратится к правительству с просьбой запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также заблокировать денежные переводы на фоне ситуации с ведущим грузинского телеканала «Рустави 2» Георгием Габунией.

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