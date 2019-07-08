Матвиенко: до 80% минеральной воды в магазинах России контрафактны

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что до 80% продающейся в России минеральной воды не соответствует названию на этикетке.
Матвиенко: до 80% минеральной воды в магазинах России контрафактны
  • РИА Новости

«Еще много (минеральной) воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% минеральной воды, стоящей на полках магазинов, не соответствует названию», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

Матвиенко отметила, что тема борьбы с контрафактом, в том числе на рынке минеральной воды, находится в Совете Федерации на контроле.

В начале июля стало известно, что Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с членами Совета Федерации объяснил, почему выбирает воду с газом.

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