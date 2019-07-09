В Кремле прокомментировали идею запрета поставок вина и воды из Грузии
- РИА Новости
«Вы видите, какая, естественно, жёсткая реакция российских парламентариев, причём абсолютное, скажем так, единодушие в этой позиции, которую они заняли на фоне вот этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего», — сказал он.
Как подчеркнул Песков, решение принимается правительством и в конечном итоге президентом.
«Пока решение не принималось. Мы сразу вас проинформируем», — добавил он.
Ранее нижняя палата парламента единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах против Грузии.
8 июля комитет Госдумы поддержал идею прекращения поставок вина и воды из Грузии.
Как отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, члены совета Думы считают, что оскорбившего российского президента ведущего из Грузии нужно экстрадировать в Россию и судить.