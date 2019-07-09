В Кремле прокомментировали идею запрета поставок вина и воды из Грузии

Государственная дума проявила единодушие, выступив с предложением ввести санкции против Грузии, однако решение принимают правительство и глава государства, оно пока не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы видите, какая, естественно, жёсткая реакция российских парламентариев, причём абсолютное, скажем так, единодушие в этой позиции, которую они заняли на фоне вот этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего», — сказал он.

Как подчеркнул Песков, решение принимается правительством и в конечном итоге президентом.

«Пока решение не принималось. Мы сразу вас проинформируем», — добавил он.

Ранее нижняя палата парламента единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах против Грузии.

8 июля комитет Госдумы поддержал идею прекращения поставок вина и воды из Грузии.

Как отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, члены совета Думы считают, что оскорбившего российского президента ведущего из Грузии нужно экстрадировать в Россию и судить.