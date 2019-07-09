«Из уважения к народу»: Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, объяснив свою позицию уважением к народу этой страны. Ранее Госдума единогласно поддержала заявление о возможном введении ограничений против Тбилиси в связи с антироссийскими провокациями. Как полагают эксперты, некоторые силы в Грузии пытаются заработать политические очки на обострении отношений с Москвой. В то же время, по их оценке, экономика страны во многом опирается на сотрудничество с РФ.

Президент России Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — отметил глава государства.

Он также дал оценку действиям грузинского журналиста Георгия Габунии, который 7 июля публично оскорбил российского лидера.

Ранее в Совфеде и Госдуме заявили о необходимости привлечь Габунию к ответственности.

«Много чести — возбуждать против таких уголовные дела, — сказал Путин. — Пусть вещает дальше».

Во вторник, 9 июня, Госдума единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. О результатах пленарного заседания сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Согласно документу, правительству рекомендовано рассмотреть целесообразность введения санкций в отношении Тбилиси и представить соответствующие предложения президенту.

Речь идёт в первую очередь о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также об ограничении денежных переводов из РФ в Грузию.

По словам Володина, на сегодняшний день по объёму денежных переводов в Грузию Россия занимает первое место. Так, за два года объёмы переводов выросли в полтора раза и за 2018-й составили $641 млн.

Председатель Госдумы добавил, что если суммировать доходы Грузии от продажи воды и вина с денежными перечислениями из России и тратами туристов из РФ на территории Грузии, то получится около 10% ВВП грузинского государства.

«Власть не противостоит агрессивному меньшинству»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT отметил, что Грузия демонстрирует недружественное поведение в отношении России.

«Власти Грузии не находят способа утихомирить русофобскую волну, которую провоцирует оппозиция... Поэтому сегодня Грузия публично в силу позиции властей... ведёт себя крайне недружественно в отношении нашей страны», — заявил Морозов RT.

По его словам, новые ограничения, поддержанные депутатами, являются ответом «по законам политики».

«Сейчас правит балом агрессивное меньшинство, которому не может противостоять власть, поэтому действия России в данном случае вполне закономерны», — добавил сенатор.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации со стороны грузинских радикальных сил.

«Призываю Россию не поддаваться эскалации. Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям. Наша мирная политика — это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе», — приводит её слова РИА Новости.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани приветствовал решение Путина.

«Естественно, мы следили за всеми событиями и надо сказать, что те провокационные заявления, которые затем вызвали эскалацию и ухудшение ситуации, были категорически неприемлемыми», — цитирует Залкалиани РИА Новости.

«Открытая провокация радикальных сил»

Вечером 7 июля грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире своей авторской программы P. S. почти минуту оскорблял Владимира Путина и «его рабов», а также покойных родителей президента России.

Вскоре после этого жители Тбилиси вышли на акцию протеста у телецентра и потребовали уволить журналиста Габунию за некорректное поведение. Вместе с этим гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что поддерживает позицию Габунии и не разделяет лишь «форму выражения этого мнения».

Российский МИД осудил действия грузинского журналиста и назвал их провокацией грузинских радикальных сил.

«Рассматриваем это как ещё одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В Госдуме и Совфеде выразили мнение, что оскорбившего российского лидера телеведущего следует призвать к ответственности в рамках закона.

«Все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии», — цитирует Интерфакс председателя ГД Вячеслава Володина.

По его словам, журналиста необходимо экстрадировать на территорию России, чтобы российский суд «определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что некоторые силы в Грузии пытаются использовать антироссийскую риторику, чтобы набрать политические очки, но вместе с этим страна пополняет бюджет благодая торгово-экономическому сотрудничеству с Россией.

«Мы знаем, что Грузия очень сильно зависит от туристического потока из России, крайне важен для Грузии российский рынок и в контексте вина, и сельскохозяйственной продукции, и в контексте других экспортных мощностей», — отметил эксперт в беседе с RT.