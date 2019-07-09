В Госдуме прокомментировали идею запрета вин из Грузии

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT идею запрета экспорта винной продукции из Грузии.

«Введение моратория на их импорт — с одной стороны, адекватный и достойный ответ на происходящее в республике, с другой — шанс для производителей полуострова (Крым. — RT), они могут полностью заменить грузинскую продукцию на полках российских магазинов», — заявил депутат.

Ранее Госдума единогласно приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.

Отмечалось, что речь шла о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также об ограничении денежных переводов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул «единодушие» парламентариев.