«Провокация радикальных сил»: в России и Грузии ответили на оскорбление Путина ведущим «Рустави 2»

В Кремле «решительно осудили» оскорбления в адрес президента России, которые позволил себе телеведущий Георгий Габуния на грузинском канале «Рустави 2». В МИД РФ назвали поведение журналиста провокацией радикальных сил. Вместе с тем российские дипломаты отметили, что руководство Грузии «отмежевалось от провокаторов» и осудило их действия, как, впрочем, и грузинский народ, который вышел на улицы Тбилиси в знак протеста. В Совфеде призвали СК РФ возбудить уголовное дело. Грузинские общественные деятели также считают, что это была провокация, за которой может стоять Михаил Саакашвили, желающий вернуться к власти в Грузии. Между тем на Украине телеканал «Прямой» анонсировал флешмоб в поддержку Габунии с использованием нецензурной лексики.

В Кремле «решительно осуждают» поведение ведущего грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло», — сказал Песков.

Он также указал на «всё новые обострения русофобских припадков», которые являются последствием «нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков».

Напомним, телеведущий Георгий Габуния вечером 7 июля в эфире своей авторской программы P.S. почти минуту оскорблял Владимира Путина и его «рабов», а также покойных родителей российского лидера. После этого граждане Грузии вышли на акцию протеста у здания телецентра против нецензурных высказываний Габунии. Собравшиеся требовали уволить журналиста, который позволил себе столь некорректное поведение.

В то же время гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что поддерживает позицию Габунии, но не разделяет лишь «форму выражения этого мнения». Что же касается акции протеста у здания канала, то её участники, по словам Гварамия, угрожают безопасности сотрудников, поэтому он принял решение прекратить вещание.

«Я даю указание вывести все съёмочные группы из эфира... С этой минуты, пока не будет обеспечена полная безопасность «Рустави 2», мы вообще прекращаем вещание», — заявил Гварамия.

После этого последовало заявление со стороны МВД страны, в котором сообщалось, что ведомство контролирует ситуацию.

«Хотим откликнуться на акцию, которая проходит перед зданием телекомпании «Рустави 2»... Полиция обеспечивает как общественный порядок на акции, так и безопасность телекомпании и каждого её сотрудника», — отмечалось в сообщении МВД Грузии.

Позднее стало известно, что в 07:30 (06:30 мск) канал возобновил свою работу.

«Провокация грузинских радикальных сил»

В российском МИД заявили о неприемлемости поведения грузинского журналиста. По оценке ведомства, его действия были направлены на подрыв отношений между двумя странами.

«Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале «Рустави-2». Рассматриваем это как ещё одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что на этот раз, в отличие от инцидента 20 июня, власти Грузии «не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение». Российские дипломаты обратили также внимание и на «справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе».

В связи с этим в МИД РФ выразили надежду на то, что профильные международные и региональные организации, а также журналистское сообщество адекватно отреагируют на произошедшее.

© Антон Денисов / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала происходящее достаточно коротко.

«Беда Грузии», — заявила она журналистам.

«Не в интересах народа»

В Совете Федерации отметили, что ситуация, сложившаяся в Грузии, возмутительна. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров даже призвал СК РФ «возбудить уголовное дело против этого негодяя (Георгия Габунии. — RT) по факту оскорбления российского лидера».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, отметил в беседе с RT, что позиции телеканала «Рустави 2» и вышедших на протесты людей явно отличаются.

«Те, кто определяют информационную политику, как раз имеют отношение не столько к грузинскому народу, сколько к тем ангажированным политическим кругам, которые в конечном счёте действуют не в интересах самого народа Грузии», — заявил Новиков.

По его оценке, нормализация отношений между Москвой и Тбилиси «не устраивало определённые силы на Западе и тех, по отношению к кому они выступают спонсорами на территории Грузии». Именно поэтому и необходимо было спровоцировать какой-то конфликт, считает депутат.

«Был использован искусственный предлог для того, чтобы возбудить ситуацию... Но я уверен, что этот рост напряжённости, который искусственно формируется политическими силами, не отражающими позицию большинства грузинского народа, этот период тоже будет преодолён», — пояснил российских политик.

«Спланированная провокация»

Официальные власти Грузии резко осудили заявления телеведущего, который оскорбил президента России. Возмущены подобной выходкой и общественные деятели страны. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с RT назвала произошедшее позором. По её оценке, Габуния преступил политические, журналистские и этические нормы, и это было не только его личным мнением, но позицией канала и его руководителей.

«Это было не просто невежество, а спланированная провокация для того, чтобы окончательно подорвать все перспективы российско-грузинских отношений. Я уверена, что это было согласовано с Саакашвили. Для него, чтобы прийти к власти, нужна именно провокация и дестабилизация», — подчеркнула она.

По словам Бурджанадзе, «возмущено абсолютное большинство грузинского общества». Она также согласна с тем, что необходимо провести расследование по этому инциденту.

«Люди восприняли это как оскорбление самих себя. Я считаю, что грузинские власти срочно должны провести расследование, потому что это была преднамеренная и спланированная провокация», — заключила экс-спикер парламента Грузии.

Бывший руководитель государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе, в свою очередь, отмечает, что возмущение общества вызвано ещё и тем, что оскорбительные выпады, которые позволил себе Георгий Габуния, противоречат грузинской культуре.

«Исходя из всех традиций культуры Грузии, это, в первую очередь, было очень грубое оскорбление страны и грузинской нации. Тот факт, что журналист коснулся темы покойных родителей, повлёк национальный всплеск», — заявил Мамрадзе в беседе с RT.

Украинская солидарность

В то время как официальные власти Грузии, а также общественные деятели страны называют заявления Георгия Габунии провокационными, у журналиста появились сторонники на Украине. Так, издание «Страна.ua» сообщило, что украинский телеканал «Прямой» готовит флешмоб в поддержку грузинского журналиста с использованием нецензурной лексики. Подробностей акции пока не приводится.

Политологи считают, что солидарность украинских СМИ можно объяснить тем, что телеканал «Прямой», которым руководит экс-президент Украины Пётр Порошенко, подчиняется тем же силам, которые диктуют своё мнение через грузинский телеканал «Рустави 2».

«Пётр Алексеевич утратил свою политическую субъектность, он является управляемым объектом. Ему пришёл аналогичный сигнал, как и грузинскому телеканалу, и он выполняет то же поручение, но другими инструментами», — пояснил политолог Александр Асафов в беседе с RT.

Он уверен, что в поступках этих СМИ чётко читается схема , по которой «либеральные американские издания день за днём действуют в отношении американского президента». Асафов также не исключил, что в будущем к украинскому флешмобу могут присоединиться, например, прибалтийские журналисты.

Ещё одной причиной, по которой у грузинского грубияна могут находится сторонники на Украине, может быть единство радикальных группировок двух стран, считает глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

«В Грузии и Украине есть небольшая группа людей, которая действительно крайне радикально настроена по отношению к России. И действительно, они считают, что такими выходками и оскорблениями они могут чем-то повлиять или напугать Россию. Вот эти вот оскорбления, с моей точки зрения, в общем-то, показывают их беспомощность», — пояснил он в разговоре с RT.