Российский самолёт завершил последний рейс в Грузию

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» завершил последний рейс в Тбилиси. Теперь полётная программа между Россией и Грузией окончательно закрыта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло Шереметьево.

Отмечается, что лайнер отправился в Тбилиси перед прекращением авиасообщения между двумя странами и к настоящему моменту вернулся обратно в аэропорт.

Уточняется, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU 1893 приземлился в 04:51 мск.

8 июля вступил в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

С этого же дня вступает в силу решение российского Минтранса о приостановке полётов грузинских авиакомпаний на территорию России.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.