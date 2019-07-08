Российский самолёт завершил последний рейс в Грузию

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Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» завершил последний рейс в Тбилиси. Теперь полётная программа между Россией и Грузией окончательно закрыта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло Шереметьево.

Отмечается, что лайнер отправился в Тбилиси перед прекращением авиасообщения между двумя странами и к настоящему моменту вернулся обратно в аэропорт. 

Уточняется, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU 1893 приземлился в 04:51 мск.

8 июля вступил в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

С этого же дня вступает в силу решение российского Минтранса о приостановке полётов грузинских авиакомпаний на территорию России.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

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