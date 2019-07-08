В МВД Грузии рассказали о ситуации около здания «Рустави 2»
«Хотим откликнуться на акцию, которая проходит перед зданием телекомпании «Рустави 2»... Полиция обеспечивает как общественный порядок на акции, так и безопасность телекомпании и каждого её сотрудника», — отмечается в заявлении.
Ранее около здания «Рустави 2» началась акция протеста из-за того, что телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Позднее генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о прекращении вещания из-за угроз со стороны митингующих, собравшихся у здания телеканала.
Подробнее о происшествии — в материале RT.