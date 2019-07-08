В МВД Грузии рассказали о ситуации около здания «Рустави 2»

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что сотрудники правоохранительных органов обеспечивают как общественный порядок, так и безопасность каждого работника телеканала «Рустави 2» во время акции протеста около здания телекомпании.

«Хотим откликнуться на акцию, которая проходит перед зданием телекомпании «Рустави 2»... Полиция обеспечивает как общественный порядок на акции, так и безопасность телекомпании и каждого её сотрудника», — отмечается в заявлении.

Ранее около здания «Рустави 2» началась акция протеста из-за того, что телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

Позднее генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о прекращении вещания из-за угроз со стороны митингующих, собравшихся у здания телеканала.

Подробнее о происшествии — в материале RT.