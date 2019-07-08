Около здания «Рустави 2» устроили акцию протеста из-за ругани ведущего в адрес Путина

Сотни человек пришли к зданию телекомпании «Рустави 2» после того, как телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что пришедшие на демонстрацию требуют уволить телеведущего. Как указывает агентство, ссылаясь на кадры с места протеста, некоторые люди закидывают здание яйцами и бутылками. Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили высказались по поводу произошедшего. Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия также прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.