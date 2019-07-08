Около здания «Рустави 2» устроили акцию протеста из-за ругани ведущего в адрес Путина
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что пришедшие на демонстрацию требуют уволить телеведущего.
Как указывает агентство, ссылаясь на кадры с места протеста, некоторые люди закидывают здание яйцами и бутылками.
Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили высказались по поводу произошедшего.
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия также прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.