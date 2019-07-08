Саакашвили оценил ругань телеведущего в адрес Путина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего Георгия Габунии в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РИА Новость, ссылаясь на Facebook политика.

«На нашей стороне правда и правду нужно передавать цивилизованной формой. Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу», — указывается в заявлении.

Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили высказались по поводу произошедшего.

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.