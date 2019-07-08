Гендиректор «Рустави 2» заявил о прекращении вещания из-за митингующих
Об этом сообщает ТАСС.
«Я даю указание вывести все съёмочные группы из эфира... С этой минуты, пока не будет обеспечена полная безопасность «Рустави 2», мы вообще прекращаем вещание», — сказал он на брифинге, не став уточнять, о каких именно угрозах идёт речь.
Как указывает агентство, собравшиеся у здания телекомпании заявляют, что не намерены никуда врываться силой, а лишь требуют отставки Гварамии и телеведущего Георгия Габуния, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Ранее около здания «Рустави 2» началась акция протеста из-за слов Габуния.
Свою позицию по поводу оскорблений Габуния уже высказали премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили.
Подробнее о происшествии — в материале RT.