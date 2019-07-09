Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». По её мнению, нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии выглядели нелепо.
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она сравнила такое поведение с подростковой выходкой и отметила, что подобная риторика отпугивает нормальных людей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее позором Грузии. Он призвал Тбилиси принести извинения Путину и всей России.

В Кремле сочли брань Габунии неприемлемой, МИД России назвал эту выходку беспрецедентной.

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