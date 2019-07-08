Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
- РИА Новости
«На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урождённый трус. Это — позор грузинского народа и Грузии», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он заявил, что власти Грузии должны принести извинения президенту и всей России, а также призвал завести уголовное дело против телеведущего.
«Необходимо в отношении страны ввести самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин — граждан России», — отметил Кадыров.
7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P.S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.
«Рустави 2» на два месяца отстранил ведущего от работы.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава государства Саломе Зурабишвили прокомментировали произошедшее.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.