Москалькова назвала гуманным решение Путина по санкциям против Грузии
- РИА Новости
«Взвешенное и гуманное решение президента России воздержаться от экономических санкций в отношении Грузии позволит сохранить «гуманитарный коридор» между нашими странами», — цитирует омбудсмена её пресс-служба.
По словам Москальковой, главное в этом решении — то, что не пострадали люди.
Ранее Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций против Тбилиси, заявил, что не считает данную меру необходимой из уважения к народу Грузии.
Впоследствии глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал решение российского лидера.