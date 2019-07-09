Москалькова назвала гуманным решение Путина по санкциям против Грузии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала решение президента страны Владимира Путина не вводить санкции против Грузии на фоне ситуации в двусторонних отношениях.

«Взвешенное и гуманное решение президента России воздержаться от экономических санкций в отношении Грузии позволит сохранить «гуманитарный коридор» между нашими странами», — цитирует омбудсмена её пресс-служба.

По словам Москальковой, главное в этом решении — то, что не пострадали люди.

Ранее Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций против Тбилиси, заявил, что не считает данную меру необходимой из уважения к народу Грузии.

Впоследствии глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал решение российского лидера.