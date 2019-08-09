В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии. Его обвиняют в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, по версии следствия, сумма ущерба от злоупотреблений Гварамии в качестве руководителя канала превышает 6,763 млн лари.

«Вынесено постановление об обвинении Ники Гварамии в совершении преступления по ст. 220 УК Грузии, что подразумевает использование руководящих или представительских полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлёкшее значительный ущерб», — говорится в заявлении.

Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2» 18 июля.

Это произошло спустя почти две недели после того, как ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина на русском языке.

Гварамия заявил в связи с этим инцидентом, что не намерен извиняться за мат, так как полностью поддерживает «этот пафос».