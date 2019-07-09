Между участникам разных акций протеста в Тбилиси произошли столкновения

В понедельник, 8 июля, у здания парламента в Тбилиси между участниками различных протестных акций произошли стычки. Об этом сообщает портал «Грузия Online». Также эту информацию подтверждает Sputnik Грузия.

В инциденте, как отмечается, приняли участие демонстранты, требующие отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и активисты, выступающие против проведения акции ЛГБТ — «Марша достоинства».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов расположили полицейский кордон, чтобы разделить демонстрантов, однако между участниками двух акции произошли стычки.

Кроме того, 8 июля у офиса телекомпании «Рустави 2» в Тбилиси состоялась демонстрация, организованная в связи с высказываниями ведущего канала Георгия Габунии, который 7 июля в эфире своей авторской программы нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина.