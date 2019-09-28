Лидер Грузии выступила за диалог с Россией
- Reuters
Она прокомментировала результаты переговоров глав внешнеполитических ведомств Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
«Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров», — сказала она.
По словам Зурабишвили, в её стране «нет русофобии». Также президент Грузии приветствовала реакцию западных стран, которые положительно оценили прошедшие переговоры глав МИД Грузии и России.
Как передаёт ТАСС, вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили также высказалась за продолжение диалога с Россией.
«Диалог должен продолжиться, и у него нет альтернативы», — сказала она.
26 сентября Лавров провёл встречу с главой МИД Грузии на полях Генассамблеи ООН.