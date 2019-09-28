Лидер Грузии выступила за диалог с Россией

Короткая ссылка
Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо использовать путь дипломатии и переговоров с российской стороной, чтобы разрешить существующие проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидер Грузии выступила за диалог с Россией
  • Reuters

Она прокомментировала результаты переговоров глав внешнеполитических ведомств Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова. 

«Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров», — сказала она.

По словам Зурабишвили, в её стране «нет русофобии». Также президент Грузии приветствовала реакцию западных стран, которые положительно оценили прошедшие переговоры глав МИД Грузии и России.

Как передаёт ТАСС, вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили также высказалась за продолжение диалога с Россией.

«Диалог должен продолжиться, и у него нет альтернативы», — сказала она.

26 сентября Лавров провёл встречу с главой МИД Грузии на полях Генассамблеи ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить