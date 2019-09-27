В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией

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В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
  • Reuters

«Авиасообщение — оно именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в своё время, мы надеемся, будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.

Как указал министр, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.

Позднее в Грузии отметили, что восстановление авиасообщения стало бы шагом в правильном направлении.

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