В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
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«Авиасообщение — оно именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в своё время, мы надеемся, будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
Как указал министр, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.
Позднее в Грузии отметили, что восстановление авиасообщения стало бы шагом в правильном направлении.