В Грузии оценили возможность возобновления авиасообщения с Россией
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«Как известно, решением России было временно приостановлено авиасообщение с Грузией, и тогда мы дали этому соответствующую оценку», — цитирует Интерфакс Абашидзе.
Он отметил, что если Россия решит восстановить авиасообщение с Грузией, то это будет воспринято как шаг в правильном направлении.
«Подождём официального решения», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения между Россией и Грузией.
3 сентября в МИД Грузии заявили, что Тбилиси не намерен ограничивать работу российских компаний.